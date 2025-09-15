Eurodiputados buscan "soluciones legislativas" y fondos para la 'ruta canaria' sin obviar la necesidad de más seguridad

Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga - Europa Press Canarias - Europa Press

El presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca, ha afirmado este lunes que hay que buscar nuevas "soluciones legislativas" y más fondos para responder a las necesidades de la ruta canaria de la inmigración.

En declaraciones a los periodistas antes de reunirse con representantes del Gobierno de Canarias junto a un grupo de eurodiputados, entre los que se encuentran los españoles Jorge Buxadé y Sandra Gómez, no ha obviado también que hay que tener en cuenta la seguridad del continente.

"Lo importante es que en la UE se viva con completa seguridad", ha detallado, ya que hay "conflictos en el mundo" como las invasiones de Ucrania o Gaza de tal forma que cree este viaje "ayudará" a "entender el problema y buscar una solución", para lo cual ha comentado que la UE ya dispone de una herramienta como el pacto de asilo.

Rzonca ha señalado que la visita, que se prolongará hasta el jueves, obedece a una petición por carta de un ciudadano español y aunque la inmigración no es un "tema nuevo" sí que es "muy importante" porque hay que "cuantificar" la ayuda que necesitan las personas migrantes.

Ha señalado que quieren recabar toda la información de quienes gestionan la inmigración y por ello han visitado el campamento de Las Raíces, en La Laguna, y se han reunido con representantes de Frontex y la Agencia de Asilo de la UE, subrayando que hay que "entender" la situación actual.

En ese sentido ha indicado que el centro de Las Raíces "está bien preparado, muy limpio" y cuenta con "muchísimos jóvenes" por lo que ha insistido en buscar una "solución" para que "no necesiten venir a Europa".

El eurodiputado ha apuntado que el fenómeno migratorio requiere de muchos "enfoques" y "todos" los actores implicados deben trabajar y coordinarse para buscar una solución, al tiempo que ha escuchado también las demandas de Frontex, que requiere de más efectivos para realizar su labor.