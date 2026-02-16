Evacuado en helicóptero un hombre herido tras una caída en la playa de Antequera

Archivo - Playa de Antequera - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años y origen extranjero ha sido rescatado este lunes en helicóptero tras sufrir una caída en la playa de Antequera, en la costa de Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido pasadas las 13.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada solicitando asistencia sanitaria para un senderista herido en un tobillo de carácter moderado al sufrir una caída.

El helicóptero del GES procedió a su rescate y posterior traslado al muelle de Santa Cruz de Tenerife donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico del SUC.

Allí, el personal del SUC asistió al afectado y lo trasladó al Hospital de La Candelaria mientras que los bomberos colaboraron con los recursos intervinientes y la Policía Nacional instruyó diligencias.