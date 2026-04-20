Evacuado en helicóptero tras padecer una reacción anafiláctica por picadura de insecto en una pista de Tenerife

Archivo - Helicóptero de rescate del GES - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha sido rescatado este lunes por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en una pista forestal en Adeje al sufrir una reacción anafiláctica.

Los hechos han sucedido a las 13.21 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre un senderista que precisaba asistencia sanitaria a causa de una reacción anafiláctica tras la picadura de un insecto en la pista que une Iserse con Tijoco.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios de tal forma que Bomberos de Tenerife accedieron hasta el afectado y colaboraron con la dotación del helicóptero del GES para su evacuación aérea hasta la helisuperficie de Adeje.

Tras su aterrizaje, personal del SUC y Atención Primaria asistieron al paciente antes de trasladarlo a Hospiten Sur.