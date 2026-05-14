Evacúan a Tenerife Norte a 16 personas que viajaban ocultas en una embarcación en su trayecto por aguas canarias

Las personas evacuadas se habrían ocultado en una gabarra de bastante altura remolcada que, con origen en Singapur, se dirigía a Rotterdam

Archivo - El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias
Archivo - El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias - 1-1-2 CANARIAS - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 16:21
Seguir en

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo procede este jueves al rescate de unas 16 personas que habrían viajado ocultas como polizones en una embarcación durante trayecto por las islas y con destino a Rotterdam.

La alerta fue notificada al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo por un remolcador portuario, que realizaba un viaje con origen en Singapur y destino a Rotterdam, y que tenía sospechas de que pudiera haber personas a bordo de la gabarra que transportaba, según ha informado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

En el momento de los hechos, el remolcador se encontraba en su ruta entre Gran Canaria y Tenerife y, según detallan fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación habría hecho escala en Senegal.

El organismo estatal procedió a activar una Salvamar, que partió al auxilio de la embarcación, y dos helicópteros que fueron activados para proceder a la evacuación de las 16 personas en la gabarra.

Uno de los helicópteros ya habría aterrizado en el Aeropuerto Tenerife Norte con parte de los evacuados, y el segundo aún se encuentra en el operativo rescatando a las ocho personas restantes.

Contador

Contenido patrocinado