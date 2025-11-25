Los exciclistas Alberto Contador e Iván Basso lanzan la bicicleta 'MAGMA Tenerife', un homenaje a la isla

Los exciclistas Alberto Contador e Iván Basso junto al vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (c), en la presentación de la bicicleta 'MAGMA Tenerife' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA), del Cabildo de Tenerife, ha sido el marco elegido este martes para la presentación internacional de la bicicleta 'MAGMA Tenerife', una edición exclusiva nacida de la colaboración entre AURUM Bikes y Turismo de Tenerife, a través de su marca 'Tenerife Despierta Emociones'.

El nuevo diseño, presentado por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, e Iván Basso y Alberto Contador, propietarios AURUM, rinde homenaje a la isla que inspiró el espíritu de la marca.

Los azules degradados del cuadro evocan el tránsito desde las profundidades del océano hasta las alturas del Teide del mar al cielo y cada capa de color representa la dualidad de Tenerife, la calma del Atlántico y la fuerza del fuego interior que la creó.

Las líneas topográficas del Teide grabadas sobre el cuadro recuerdan las cicatrices de su historia, los caminos que ascienden hacia las nubes, donde la bicicleta y el paisaje se funden en una misma esencia.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que "el lanzamiento de MAGMA Tenerife es mucho más que la presentación de una bicicleta, es la confirmación de un vínculo profundo entre la isla y el mundo del ciclismo".

En opinión del vicepresidente, que dos figuras del deporte como Alberto Contador e Iván Basso "hayan encontrado en Tenerife la inspiración para crear AURUM y, ahora, regresen para dedicar una edición exclusiva a la isla, demuestra el enorme potencial que tiene la isla como destino de entrenamiento, innovación y experiencias únicas".

Afonso añadió que esta bicicleta refleja la "esencia" de la isla, la "fuerza volcánica" que define al territorio, la diversidad de sus paisajes y la "emoción" que despierta cada kilómetro recorrido en Tenerife.

Alberto Contador señaló que Tenerife siempre ha sido un lugar "muy especial" porque durante su etapa como ciclista profesional pasó muchas semanas entrenando en el Teide, buscando el punto de forma perfecto.

"Fue precisamente allí donde, años después, junto a Ivan, nació la idea de crear AURUM. Por eso, volver ahora con este proyecto es cerrar un círculo. La MAGMA Tenerife representa ese origen: el lugar donde todo empezó y la inspiración que nos llevó a crear nuestra propia bicicleta", apuntó.

Iván Basso comentó que "Tenerife forma parte de la historia de AURUM, aquí nació la idea, y aquí se vuelve con una bicicleta que simboliza ese vínculo".

AMBICIÓN, DESAFÍO Y PASIÓN

"La MAGMA Tenerife no es solo una edición especial, es una forma de rendir homenaje a la isla, a sus carreteras, a su paisaje y a todo lo que representa para los ciclistas que hemos entrenado aquí. Para nosotros, este proyecto tiene un valor emocional enorme y consolida una unión que ya es para siempre", subrayó.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, manifestó que "Tenerife encarna los valores de AURUM con 'MAGMA Tenerife', ambición, desafío y pasión, un destino turístico que se ha consolidado como uno de los entornos más completos para el ciclismo de alto nivel".

A su juicio, "el paisaje, la altitud y el clima de Tenerife ofrecen condiciones únicas para propiciar un entorno donde la bicicleta se enfrenta a situaciones reales de competición".

Melwani señala también que "no hay escenario mejor que Tenerife" para inspirar a dos grandes deportistas a presentar este diseño porque "Tenerife no solo pone a prueba tu resistencia, despierta tu pasión por el ciclismo".

El acto celebrado en el Patio de los Flamboyanes del MUNA contó con la presencia de los consejeros del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha y Yolanda Moliné el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez, una amplia representación del mundo del ciclismo en Tenerife, así como de representantes de prensa nacional e internacional.