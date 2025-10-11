Expertos analizarán este octubre en Tenerife el poder de la IA en la gestión del talento y de la innovación empresarial

Expertos analizarán este octubre en Tenerife el poder de la IA en la gestión del talento y en la innovación empresarial - CÁMARA DE COMERCIO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de Santa Cruz de Tenerife organizará, en el marco del programa Tenerife X Empleo Júnior, la jornada estratégica 'IA & Talento', dirigida a las personas responsables de recursos humanos en las empresas de la isla y donde dos expertos analizarán el poder de la inteligencia artificial en la gestión del talento y de la innovación.

El encuentro, financiado por el Cabildo insular, tendrá lugar el próximo 24 de octubre, a partir de las 09:30 horas, en la Factoría de Innovación Turística de Canarias, en Adeje, según ha informado la institución cameral en una nota.

En concreto, la sesión abordará la capacidad de esta herramienta digital disruptiva en la administración del potencial de la juventud en el seno de las organizaciones empresariales, así como su incidencia en la mejora de la competitividad y la capacidad para ofrecer nuevos productos y servicios.

La jornada contará con la participación del destacado divulgador Jon Hernández, quien dirige el Máster de IA de Big School con titulación universitaria. Asimismo, intervendrá el vicepresidente de Comunidad y Crecimiento de Sesame HR, Tiago Santos, una compañía de referencia en el sector de los recursos humanos que incorpora la inteligencia artificial en sus aplicativos y servicios.

CARÁCTER PRÁCTICO

Ambas ponencias tendrán un carácter más práctico que teórico con el fin de fomentar la participación y el intercambio de posturas acerca de la nueva realidad sobre la captación de talento y su gestión a nivel empresarial. Al término de las exposiciones, tendrá lugar un espacio de networking estructurado para fomentar un ambiente distendido y propicio para la conexión entre profesionales y negocios.

Las personas interesadas en asistir a la jornada 'IA & Talento' pueden formalizar su inscripción en la web oficial de la Cámara.

La iniciativa cameral Tenerife X Empleo Júnior tiene como meta mejorar los procesos de intermediación y acompañamiento laboral para jóvenes desempleados en la isla a través de un gabinete de inserción laboral. Entre las acciones de este órgano se encuentran la captación de ofertas de empleo, la preparación para entrevistas, la mentoría y la colaboración con empresas.

Otro de los propósitos es responder a la creciente demanda de personal cualificado y motivado, crear espacios dedicados a la salud mental y emocional, además de organizar actividades y programas enfocados en mejorar las habilidades personales y profesionales.