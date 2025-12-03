La exposición 'Ceniza y lava' del CSIC sobre la erupción del 'Tajogaite' llega a La Palma

Exposición 'Ceniza y lava' del CSIC que se expone en Fuencaliente - CSIC

SANTA CRUZ DE LA PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Ceniza y lava. Revelaciones científicas junto al volcán', organizada por los centros de la delegación del CSIC en Canarias y Museos de Tenerife, institución dependiente del Cabildo de Tenerife, ya está abierta al público en el Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas 'Caños de Fuego'.

Esta exposición de divulgación científica en torno a la erupción del 'Tajogaite' en 2021 permanecerá abierta al público hasta el 30 de junio de 2026 y su instalación en la isla ha sido posible gracias a la colaboración de Gesplan, Sodepal y el Cabildo de La Palma.

La muestra contó, además, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación.

'Ceniza y lava' llega a La Palma avalada por el éxito de público que tuvo durante su inauguración en el Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) de Tenerife pues en el año que estuvo abierta casi 85.000 personas visitaron la muestra.

Desde la organización señalan que este paso por La Palma es casi un acto de justicia poética, "una vuelta a casa", en palabras de Inés Pérez Martín, vicedirectora del IPNA.

La también comisaria de la exposición apunta que es un viaje por el trabajo que los investigadores del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) desarrollaron durante la erupción.

El personal de los tres centros CSIC en Canarias "unió sus fuerzas para acercar al gran público sus experiencias y hallazgos científicos en torno al volcán", señala.

Por su parte, José Carlos Acha, consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, recalca que es precisamente "la estrecha colaboración entre científicos y divulgadores lo que ha marcado la diferencia en esta exposición, potenciando y enriqueciendo sus contenidos".

A esto se suma la idoneidad de su instalación en Caños de Fuego, sobre las coladas del volcán de San Juan, "un entorno que multiplica el valor de la muestra y que hace que cobre una dimensión inédita, el espacio natural y museístico se fusionan a la perfección", explica.

En este sentido, Rubén Naveros Naveiras, jefe de Unidad de Gestión del MCC y también comisario de 'Ceniza y lava', señala que "La Palma era una parada obligada en la hoja de ruta de esta exposición" y que tras su paso por la isla "iniciará su itinerancia por la Península a finales de 2026".

TIERRA, MAR Y AIRE

La exposición se vertebra sobre tres ejes principales que son los trabajos científicos desarrollados en tierra, mar y aire durante la erupción por el personal del CSIC.

Bajo la denominación genérica de 'Ciencia en la tierra', 'Ciencia en el agua' y 'Ciencia en el aire', los visitantes podrán acceder a materiales, herramientas y descubrimientos de cada uno de esos bloques, recoge una nota del CSIC.

En el apartado terrestre tiene un gran peso la volcanología, pero los estudios sobre biodiversidad y agrobiología también atraerán la atención del espectador.

La sección de mar, protagonizada por la labor del IEO, permitirá, entre otras cosas, conocer de primera mano una roseta oceanográfica, el dispositivo utilizado para tomar muestras de agua a diferentes profundidades en el delta lávico, o ver fragmentos de las coladas submarinas que fueron extraídas con el ROV, un vehículo operado mediante control remoto.

En lo que respecta al aire, este bloque temático revelará las claves de uno de los grandes aliados del estudio del volcán, el dron, y de su papel en la gestión de la emergencia, pero también servirá para poner en valor la labor de control de calidad del aire que se desarrolló durante la erupción.

PIEZAS SINGULARES

Pero 'Ceniza y lava' también ofrecerá al visitante la oportunidad de acceder a fotos y vídeos inéditos de la erupción, ver y en algunos casos incluso tocar materiales expulsados por el volcán o aproximarse a la experiencia de lo que se vivía en el Puesto de Mando Avanzado y descubrir las múltiples vertientes de la labor desarrollada por el personal científico, por citar algunas de las sorpresas que depara la exposición.

Estos materiales directamente vinculados a la erupción del 'Tajogaite' estarán al alcance del público general tras una minuciosa labor de recopilación y museización.

La mayoría han sido cedidas por investigadores del IPNA, IEO e IGME, pero también hay piezas procedentes de otras entidades como el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, el GEO3BCN, el IGN, el ICMAN o el GES, entre otros.

Los comisarios de la exposición destacan el carácter singular de una docena de piezas, como las extraídas del fondo marino o los cortes de ceniza, pero subrayan también el valor del material interactivo y audiovisual que lo complementa y que servirá para mostrar la etapa eruptiva del volcán.