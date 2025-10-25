Fallece un bañista tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria de una playa de Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 65 años, ha fallecido este sábado tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de la Cantería, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta solicitando asistencia para el bañista tras ser rescatado del mar, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, de nacionalidad alemana, a quien se le realizó maniobras de reanimación sin resultado, confirmándose su fallecimiento.

La Guardia Civil intruyó por su parte las diligencias.