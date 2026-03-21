Fallece un hombre de 79 años tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en El Hierro

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VALVERDE (EL HIERRO), 21 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 79 años, ha fallecido este sábado tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de El Tamaduste, en Valverde, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que habían sacado del mar a una persona que se encontraba flotando boca abajo en el agua y que le estaban practicando maniobras de reanimación, por lo que se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario constató que el afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento. Posteriormente, la Guardia Civil realizó las diligencias correspondientes.