Fallece un hombre tras una caída en su vivienda en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años ha fallecido este viernes tras caer de forma accidental desde su vivienda a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife, informan fuentes de la Policía Local y el 112 Canarias a Europa Press.

Los hechos se produjeron en torno a las 09.45 horas en un inmueble situado en la calle Simón Bolívar adonde se trasladaron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario cuyo personal, tras realizar una primera atención, constató el fallecimiento del hombre.

En la zona también se desplegaron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que se ha encargado de abrir la investigación, y a la familia se le ha ofrecido apoyo psicológico.