Fallece un motorista tras salirse de la TF-1 en Adeje

112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 62 años ha fallecido este sábado tras salirse de la calzada en la TF-1 a la altura del municipio de Adeje.

Los hechos han sucedido poco antes de las 14.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la salida de vía de una moto en el kilómetro 78 y cuyo conductor se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Con teleasistencia del SUC, un bombero fuera de servicio inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar al afectado y a su llegada al lugar, el personal del SUC continuó con técnicas avanzadas de reanimación a la víctima, que presentaba múltiples traumatismos, sin lograr revertir la situación, por lo que confirmó su fallecimiento.

Efectivos de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron las diligencias y personal de Carreteras señalizó el accidente y despejó la vía.