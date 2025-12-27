Fallece una mujer de 34 años tras producirse una colisión entre una guagua y una moto en la TF-1

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 34 años, ha fallecido en la tarde de este viernes tras producirse una colisión entre una guagua y una motocicleta en la TF-1, en sentido sur, a la altura del polígono industrial del municipio de Granadilla de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:09 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente entre ambos vehículos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife liberaron a la afectada de donde se encontraba atrapada tras el impacto. Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que la motorista presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil se encargó de instruir la diligencias correspondientes y regular el tráfico en la vía ya que el accidente originó retenciones en la carretera en sentido sur.