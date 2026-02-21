Fallece una mujer de 55 años tras sufrir un ahogamiento en la costa del municipio de Pájara (Fuerteventura)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 21 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 55 años, ha fallecido este sábado tras haber sido rescatada del mar con signos de ahogamiento en playa de Esquinzo, en el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:16 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario, junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Morro Jable, confirmaron el fallecimiento de la mujer.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondiente hasta la llegada de la autoridad judicial. Los bomberos colaboraron con los recursos intervinientes.