Fallece una mujer de 60 años tras sufrir un atropello en una vía de La Orotava (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 60 años, ha fallecido este domingo tras sufrir un atropello en la TF-324, en la Barriada de San Antonio, en el municipio de La Orotava, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar el fallecimiento de la afectada.

Los servicios policiales instruyeron diligencias.