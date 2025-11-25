Fallece el obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de la Diócesis Nivariense ha informado este martes de que a las 14.00 horas ha fallecido el obispo emérito, Bernardo Álvarez, a los 76 años, acompañado de su hermana, el obispo Eloy Santiago y otros responsables diocesanos.

Álvarez, que renunció al cargo en septiembre de 2024 al cumplir los 75 años, se encontraba hospitalizado al agravarse su estado de salud.

Nació en Breña Alta, en la isla de La Palma, y fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 1976 por el obispo Luis Franco Cascón, y fue párroco en cuatro destinos diferentes durante 11 años.

Tras desempeñar diversas responsabilidades de carácter diocesano, fue nombrado vicario general en mayo de 1999 y el papa Benedicto XVI lo nombró obispo Nivariense el 29 de junio de 2005.

Recibió la ordenación Episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, por aquel entonces sede catedralicia y en esa misma fecha tomó posesión canónica de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.