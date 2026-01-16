Fallece un parapentista al caer en el Risco de Famara, en Teguise (Lanzarote)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un parapentista, de 65 años, ha fallecido este viernes tras sufrir una caída en el Risco de Famara, en el municipio de Teguise (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.03 horas en dicho lugar, una zona de difícil acceso hasta donde se trasladó el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Los rescatadores accedieron hasta la víctima y comprobaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que trasladaron el cuerpo hasta el aeropuerto de Lanzarote.

Posteriormente agentes de la Guardia Civil asumieron la custodia del cadáver e instruyeron las correspondientes diligencias. En la resolución de la situación también colaboraron bomberos de Lanzarote y Policía Local.