Un fallecido y un herido grave tras la colisión de dos motos en El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 38 años de edad, ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la colisión de dos motos en la TF-28, a la altura del kilómetro 9, en el municipio de El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó el fallecimiento de uno de los motoristas al presentar lesiones incompatibles con la vida, mientras asistió y estabilizó al otro afectado antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias con traumatismos de carácter grave.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.