Un fallecido y un herido de gravedad tras un accidente de tráfico en una vía de Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

Un joven, de 26 años, ha fallecido y otro, de 21 años, ha resultado herido de carácter grave este jueves tras sufrir una caída con la motocicleta en la que viajaban en la calle Río Grande, en el municipio de Arrecife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los afectados. Uno de ellos falleció y el otro, una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al hospital Doctor José Molina Orosa.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente. Por su parte, la Policía Nacional colaboró con el resto de los recursos de emergencias.