Un fallecido, 2 heridos graves y 10 moderados tras el choque frontal entre una guagua y un turismo en Gran Canaria

Ambulancias del Servicio de Urgencias Canario - CEDIDO POR @112CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido, dos personas resultaron heridas graves y otras diez moderadas tras un choque frontal que tuvo lugar en las horas centrales de este jueves entre una guagua de línea regular y un turismo en la vía GC-500, altura de Juan Grande (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta allí acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) cuyo personal no pudo hacer nada por salvar la vida del conductor del coche y se vio obligado a confirmar su muerte.

Además, los recursos sanitarios asistieron a otras dos personas que se encontraban heridas graves y que tuvieron que ser evacuadas hasta un centro hospitalario.

El SUC atendió de igual modo a diez pasajeros de la guagua que sufrieron lesiones de carácter moderado y que también precisaron de un trasladado al hospital, mientras que otros cuatro pasajeros no precisaron de una evacuación.

Por su parte, en el dispositivo desplegado han intervenido dos ambulancias del soporte vital avanzado, cuatro de soporte vital básico, dos recursos de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y un vehículo de Intervención Rápida (VIR) con enfermero.

También se contó con la colaboración de Bomberos y Policía Local de San Bartolomé de Tirajana y del personal de Carreteras del Cabildo.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondientes sobre el accidente.