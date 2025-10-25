Fallecido un hombre de 39 años tras ser rescatado del mar en la playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 39 años, ha fallecido este sábado tras ser rescatado del mar en playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife.

Además, en esta misma zona, se han rescatado a otros dos bañistas, que presentaron signos de ahogamiento moderado. En concreto, dos hombres de 31 y 47 años de edad, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:58 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta solicitando asistencia sanitaria para los afectados, por lo que se activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Ante la gravedad del incidente, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario asignó un helicóptero medicalizado, que se desplazó hasta el lugar y realizó la asistencia al principal afectado, junto al personal de una ambulancia desplazada.

La dotación sanitaria en la zona practicó por su parte maniobras de reanimación básicas y avanzadas, sin resultado, en el varón de 39 años fallecido. Además, el personal del SUC asistió a otros dos bañistas, con síntomas de ahogamiento moderados, que fueron trasladados al Centro de Salud de Anaga.

Por su parte, la Policía Nacional instruye diligencias.