Los familiares de las víctimas del accidente de Spanair conmemoran este miércoles los 17 años del accidente

Archivo - Varias personas depositan flores en el monumento por las víctimas durante la ofrenda floral por el 15º aniversario de la tragedia de Spanair, en la playa de Las Canteras, a 20 de agosto de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este 20 de agosto, en el que se celebrará el primer Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, se cumplen 17 años desde que el vuelo JK5022 de Spanair se estrellara en el Aeropuerto de Madrid-Barajas en su despegue hacia Gran Canaria, a las 14.24 horas, dejando 154 víctimas mortales y 18 heridos.

Por ello, y como cada año, este miércoles la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 celebrará actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo de sus familiares fallecidos en una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en España.

Hasta la fecha, el peor accidente de la aviación en el país se produjo en el año 1977, cuando dos aviones comerciales chocaron en Los Rodeos (Tenerife Norte), lo que provocó el fallecimiento de 583 personas.

En concreto, en Gran Canaria se han programado cuatro ofrendas florales, dos de las cuales tendrán lugar en Las Palmas de Gran Canaria: una a las 10.30 horas en el Monumento Luces en el Vacío, ubicado en la zona de La Puntilla de la Playa de Las Canteras; y otra a las 11.00 horas en la Plaza de La Memoria 20.08.2008.

Además, en la isla se han programado otros dos recuerdos a las víctimas en los municipios de Ingenio y de Telde: en el primer caso será en El Jardín de los Ausentes, en el Barranco de Las Mimosas; y en el segundo en el Monumento situado en Ojos de Garza.

Ya en Madrid, la capital acogerá el acto central del 17º aniversario que se desarrollará en los Jardines de la Terminal 2 (Salidas) del Aeropuerto de Barajas y celebrará varias ofrendas florales en el Parque Juan Carlos I y en la placa ubicada junto a 'La Paloma'.