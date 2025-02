La Fecam alerta de que "sin criterios claros" los ayuntamientos no podrán aplicar la ley de alquiler vacacional

Los ayuntamientos asumen que esta modalidad "se ha ido de las manos" y abogan por evitar "duplicidades" en la gestión

PUNTAGORDA (LA PALMA), 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, ha advertido este viernes de que si no hay "criterios claros" ni una regulación "justa y equilibrada" los ayuntamientos no van a poder aplicar la ley de alquiler vacacional.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión de la Comisión Ejecutiva en Puntagorda (La Palma) ha dejado claro que la institución solo atiende "a los intereses municipales" y por ello exige una distribución de competencias equitativa entre todas las administraciones.

En ese sentido lamentó que no se haya podido alcanzar un acuerdo con la Consejería de Turismo en cuestiones capitales como la Disposición Transitoria Primera reflejada en el documento, que presenta cuestiones que no atienden a las diferentes realidades insulares y municipales.

"Entendemos que existe una duplicidad en la verificación y comprobación de las viviendas vacacionales que se van a consolidar en esta Ley. Tampoco estamos de acuerdo con el límite del 10% en la norma, sino que se otorgue a la autonomía municipal esta posibilidad en función de su casuística y la diversidad en cada isla, como las 'islas verdes'", manifestó la presidenta, que añade que ese límite del 10%, "si se revisara todo lo que hay, estaría superado en algunos casos".

Brito no entiende cómo se va regular si hay un techo superado. "¿A quién le permitimos continuar con la actividad, y a quién no?", se ha preguntado.

Asimismo ha indicado que se han encontrado con la "sorpresa" de que habían consensuado con la Consejería de Turismo que se pudieran utilizar ordenanzas provisionales pero ese instrumento al final no aparece en el texto que ha publicado el Parlamento de Canarias.

Además, ha subrayado que los municipios canarios deberán asumir la regulación como actividad clasificada del alquiler vacacional, pero no se especifican los criterios que se deben seguir.

"Por eso puede haber disparidad de criterios entre los municipios y por tanto generarse un agravio entre unos y otros", ha apuntado.

En esa normativa destacan las declaraciones responsables, y Brito ha explicado que desde la Fecam no se entiende que se dupliquen procedimientos.

"Si las declaraciones responsables están en los cabildos, que sigan en los cabildos, que no se duplique esa verificación porque a la vez que ordenemos se pueden identificar qué cuestiones atienden a la legalidad y cuáles no. Y la inspección es competencia del Gobierno de Canarias, no debemos ejercerla los Ayuntamientos, que es lo que nos quieren trasladar a través de la Disposición Transitoria Primera", ha apuntado.

ABIERTOS AL DIÁLOGO

La presidenta ha dicho que los ayuntamientos siempre van a estar "abiertos al diálogo" pero quieren una ley que "se pueda aplicar" y atienda a las singularidades.

"Creo que no es tan complicado cuando llevamos más de un año reuniéndonos con la Consejería y en estos últimos meses con todos los grupos parlamentarios y esperamos que nuestras enmiendas puedan ser asumidas", ha destacado.

El secretario de la Fecam y alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, manifestó que la institución "siempre ha sido clara" y llevan años reivindicando la necesidad de vivienda.

"Ahora está en el debate, son muchas circunstancias, nosotros hemos desarrollado y transmitido nuestras enmiendas a los diferentes grupos, con los que nos hemos reunido. Entendemos que no es un problema de los municipios a nivel de competencias, pero está en los municipios. Hay que ver cómo regular una actividad que se nos ha ido de las manos, pero no a los municipios, sino a otras administraciones. Siempre somos positivos, podemos corregir y ver dónde termina los derechos de unos y empiezan los de otros", ha explicado.

En ese sentido ha insistido en que la voluntad siempre ha sido dialogar con todas las administraciones con competencias "para encontrar una solución a este problema que afecta a todo el país y que es un problema a nivel internacional también".