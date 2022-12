La FEHT avisa de las consecuencias para Canarias del acuerdo europeo sobre el pago de derechos de emisión en los vuelos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha avisado este viernes de las consecuencias que traerá para Canarias la entrada en vigor del nuevo marco regulador sobre pago de derechos de emisión para los vuelos en el espacio aéreo europeo.

En un comunicado, los empresarios del turismo han recordado que se trata de una iniciativa que comenzará a aplicarse al inicio de 2024 y cobrará plena vigencia en el año 2026, entendiendo que será "muy perjudicial para el archipiélago y, en particular, para la competitividad de su sector turístico".

Todo ello, añadió la entidad empresarial, en la medida de que no excluye del abono de dichos costes a los vuelos entre aeropuertos de la Unión Europea (más Reino Unido y Suiza) y Canarias.

Asimismo, la patronal ha incidido en que la aplicación de esta medida supondrá un "perjuicio claro" para un sector estratégico de la economía de las Islas, al encarecer los traslados en avión desde los principales mercados emisores con destino a las islas.

Por ello, la FEHT ha instado a negociar la aplicación en la misma medida que ha sido aprobada para los vuelos interinsulares y los traslados entre el resto de España y Canarias "por una simple cuestión de equidad y justicia social".

Para la entidad, la filosofía general que sostiene la aplicación de pago por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero es un concepto que el sector turístico canario sostiene y respalda, pero tiene que incorporar asimismo medidas correctoras que hagan posible una transición justa en el empleo de combustibles fósiles.

"El caso del Archipiélago es un ejemplo clarísimo al respecto, por una doble razón: por su condición ultraperiférica y por la relevancia del sector turístico en su modelo económico, factor esencial para su prosperidad colectiva presente y futura", señaló la FEHT.

Al mismo tiempo, subrayó que la entrada en vigor del marco aprobado la semana pasada por el trílogo de la UE (Consejo Europeo, Comisión Europea y Parlamento Europea) "sólo podría ser definida como un fracaso negociador para Canarias", por no incluir una exención en el pago de derechos para todos los vuelos entre el espacio aéreo europeo y las Islas.

"Esa y no otra es la medida necesaria para Canarias y la que hay que incluir en la redacción final de la norma", señaló la patronal.

Por otro lado, las alternativas planteadas por los negociadores europeos para la exención en el pago de derechos de emisión en los vuelos son "insuficientes e incompletas", consideró la FEHT.

Aquí, indicó que el sector turístico contempla con esperanza la progresiva implantación de carburantes sostenibles en la aviación comercial pero al mismo tiempo ve inviable vincular ahora mismo la exención en el pago de derechos de emisión con la utilización de unos productos escasos en el mercado del carburante para aviación, cuya implantación encierra inconvenientes de carácter técnico constatados por las empresas del sector aeronáutico.

"Simplemente no resulta sensato condicionar la exención de los vuelos a Canarias al empleo de un producto que puede no estar disponible en el mercado, por una cuestión elemental de eficiencia y equidad", subrayó la FEHT sobre esta opción, "que en modo alguno es equiparable a la medida solicitada por Canarias en el punto de partida de esta negociación, y que no es otra que la exención total".