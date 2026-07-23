La FEHT reclama "diálogo" ante la ley de tabaco y rechaza la prohibición de fumar en las terrazas

Archivo - Una persona fuma en una terraza, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado en septiembre de 2025 en España supone la mayor reforma normativa en una década para reforzar la lucha contra el tabaquis - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha reiterado este jueves su "voluntad de colaboración" con las autoridades sanitarias en la lucha contra el tabaquismo, pero ha expresado también su "discrepancia" con algunos aspectos de la nueva regulación sobre el consumo de productos derivados del tabaco aprobada el martes por el Consejo de Ministros.

Por ello, la patronal turística ha reiterado su criterio a favor del "diálogo, la proporcionalidad y el análisis sobre el impacto económico de algunas medidas", especialmente en lo que afecta al uso de terrazas en establecimientos de hostelería.

La FEHT considera en una nota que es preciso abrir un proceso de consulta "transparente" y basado en evidencias, que permita a los sectores afectados exponer su visión y aportar soluciones compatibles con la protección de la salud pública.

La patronal turística ha recordado que el 35% del PIB de Canarias depende del turismo, y que gran parte de la experiencia del visitante se desarrolla en espacios exteriores como terrazas, chiringuitos, zonas recreativas y piscinas.

En este contexto, indica, "la adopción de prohibiciones absolutas y sin matices puede alterar negativamente la competitividad del destino canario, sobre todo en comparación con otros territorios europeos donde la regulación es más flexible y diferenciada".

Sobre esta cuestión, la FEHT señala que "los espacios abiertos ya garantizan una adecuada convivencia entre personas fumadoras y no fumadoras, y de hecho numerosas empresas han aplicado medidas de autorregulación, como zonas separadas o mesas exclusivas, sin imposiciones".

Para la patronal del turismo, la hostelería puede ser parte activa de una estrategia pública si se le permite adaptar su oferta en función del perfil de su clientela, "y no solo como un objeto pasivo de las restricciones".

PROTEGER A COLECTIVOS VULNERABLES

La FEHT reconoce la importancia de proteger a colectivos vulnerables, como menores, mujeres embarazadas o personas con patologías respiratorias, así como de avanzar en entornos más saludables, pero recuerda que "no existen soluciones únicas".

Por ello, insta al Gobierno central y a las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el Senado a explorar fórmulas intermedias, como zonas habilitadas, separación física, criterios de ventilación o la diferenciación entre productos de combustión y aquellos que no generan emisiones directas.

Sobre este tema, la FEHT recuerda además que países europeos de primera línea, y que además son mercados turísticos emisores para Canarias, como Francia y el Reino Unido, han optado por "enfoques más graduados", centrando las restricciones en entornos con presencia infantil o educativa, y permitiendo que productos sin combustión puedan usarse en espacios al aire libre, lo que permite preservar la libertad del consumidor sin comprometer la salud de terceros.

En este proceso, la patronal reclama "diálogo, una evaluación rigurosa de los impactos y sensibilidad hacia una realidad insular en la que la hostelería, el turismo y el ocio al aire libre forman parte esencial de la economía y de la experiencia del visitante durante todo el año".