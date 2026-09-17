La Feria de Empleo de Tenerife reúne a más de 3.000 personas y 80 empresas en el Recinto Ferial de Tenerife

Feria de Empleo 2026, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), ha impulsado una nueva edición de la Feria de Empleo 2026, un punto de encuentro directo entre empresas, jóvenes, estudiantes y demandantes de empleo interesadas en acceder a nuevas oportunidades.

El acto contó con la participación de más de 80 empresas y una asistencia de más de 3.000 personas, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota.

A la inauguración del evento, que tuvo lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, asistió la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila acompañada por el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina; el consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa; el consejero de Industria y Comercio del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, además de representantes de asociaciones empresariales y entidades vinculadas al empleo y al tejido productivo de la isla.

Durante el evento, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que la nueva edición se celebra en un momento especialmente positivo para el empleo en Tenerife, pero también con la "responsabilidad" de seguir trabajando para que estas cifras "se traduzcan en oportunidades para todas las personas".

"Tenerife ha reducido su tasa de paro hasta el 8,7% en el primer trimestre de 2026, la más baja de los últimos 19 años y, por primera vez, por debajo de la media estatal, situada en el 10,8%. Veníamos de una tasa del 19,5% en el primer trimestre de 2023. En apenas tres años hemos conseguido reducirla en más de diez puntos y hoy tenemos 48.000 personas desempleadas menos", ha advertido la presidenta insular.

PARO JUVENIL

La presidenta ha resaltado especialmente la evolución del empleo entre los jóvenes, donde la tasa de paro juvenil se sitúa en el 13%, la más baja de toda la serie histórica y once puntos por debajo de la media estatal.

En 2023, puntualiza la dirigente insular, superaba el 36%. "Hemos conseguido reducirla en más de veinte puntos, pero tenemos que seguir trabajando para que ningún joven tenga que renunciar a desarrollar su proyecto profesional en Tenerife", ha afirmado Dávila.

Asimismo, ha celebrado haber superado los 460.000 ocupados, el mejor registro de toda la serie histórica, con una tasa de empleo del 52,7%, por encima de las medias de Canarias y España, con 54.000 ocupados más.

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, ha señalado que la Feria de Empleo no es solo un lugar donde entregar un currículum, sino "un espacio para establecer contacto directo con las empresas, recibir orientación, mejorar las herramientas para buscar trabajo y conocer qué perfiles profesionales demanda actualmente nuestro tejido productivo".

"Queremos facilitar el camino entre las personas que buscan una oportunidad y las empresas que necesitan talento. La experiencia de la pasada edición nos confirma que esta fórmula da resultados: el 40% de las personas participantes encontró empleo en los tres meses posteriores. Ese es el mejor indicador de que estamos ante una herramienta útil y efectiva de inserción laboral", ha añadido.

El consejero de Industria y Comercio del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández ha agradecido a Fifede la confianza en el Recinto Ferial para celebrar un año mas la Feria de Empleo. "Son muchos años trabajando juntos, codo con codo, y este año mucho más especial, porque hay que recordar también que este año esta casa cumple 30 años en la sociedad de Tenerife", ha agregado.

CONEXIÓN CON LAS EMPRESAS

La Feria de Empleo ha reunido a empresas y entidades vinculadas a diferentes sectores de actividad y permitirá a las personas participantes conocer directamente las ofertas disponibles, los perfiles profesionales más demandados y las necesidades actuales del mercado laboral.

La nueva edición ha contado con espacios destinados a la orientación laboral, revisión de currículums y fotografía profesional, además de ponencias y talleres especializados en empleabilidad. También se habilitaron zonas de dinamización y networking para favorecer el contacto entre participantes, empresas y entidades.

La iniciativa habría permitido, además, acercar a las personas asistentes información sobre las competencias y perfiles que demandan sectores estratégicos como la hostelería, el turismo, la sanidad, la seguridad, los servicios y la formación, entre otros.