La feria de la industria de cruceros, la Seatrade Med, se celebrará en el Puerto de Las Palmas en 2026

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada - AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seatrade Med, el mayor evento europeo dedicado a la industria de cruceros, celebrará su edición de 2026 en el Puerto de Las Palmas, que se convertirá en el epicentro del sector durante los días 23 y 24 de septiembre del próximo año.

De este modo, la cita regresa a Canarias una década después, tras haberse celebrado en 2016 en Tenerife, y lo hace gracias al impulso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) y de Global Ports, a través de su operador de cruceros Global Ports Canary Islands, según ha informado la APLP en nota de prensa.

Esta feria reúne a miles de profesionales responsables de navieras y expertos de todo el mundo, constituyendo el foro "más influyente" para el negocio de cruceros, con espacios temáticos dedicados a innovación, sostenibilidad, construcción naval, equipamiento portuario, seguridad, entretenimiento y operaciones hoteleras.

Por ello, su celebración en el Puerto de Las Palmas supondrá un "impulso directo" a la proyección internacional de la APLP y un "retorno económico significativo" para el archipiélago al "concentrar decisores y empresas de más de 90 países".

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se ha mostrado "orgullosa" de que el archipiélago "vuelva a ser" sede de la feria "más importante" de la industria de cruceros.

"Después de diez años, la Seatrade Med vuelve a Canarias de la mano de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, líder en cruceros en el archipiélago y tercer puerto de España en este tráfico", apostilló.

Entre enero y agosto de 2025 han recibido 1.207.084 cruceristas y 464 escalas, lo que supone un incremento del 22,5% y el 30,3%, respectivamente comparado con el año anterior. Destacó que los datos avalan el crecimiento sostenido de los puertos, sobre todo el Puerto de Las Palmas, y lo consolida como referencia en el Atlántico Medio.

En este sentido, indicó que la Autoridad Portuaria de Las Palmas sea la próxima sede de la Seatrade Europe "es una oportunidad única" para mostrar a navieras, operadores y proveedores de servicios el "potencial" del puerto, la ciudad y la isla, además de contribuir a aportar "aún más valor" a la economía "gracias al crecimiento del destino, la generación de empleo y riqueza y la consolidación como puerto base".

El anuncio se ha realizado en el marco de la Seatrade Europe 2025 de Hamburgo, con más de 250 expositores y 3.500 participantes.

Por su parte, el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González Díaz, puso en valor la "designación y el papel" de la Autoridad Portuaria.

En Hamburgo también se ha celebrado el tradicional acto de relevo, en el que el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio Basabe, cedió oficialmente el testigo a la Autoridad Portuaria de Las Palmas para la organización de la próxima edición de la Seatrade Med en el Puerto de Las Palmas.

Esta designación, indican, llega arropada por una amplia colaboración institucional y público-privada: el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el operador Global Ports Canary Islands que han manifestado su apoyo para coordinar logística, promoción, movilidad y servicios, "maximizando el impacto económico que dejará la feria"

La Seatrade Med 2026 permitirá atraer a líderes del sector, fomentar la cooperación internacional y consolidar las relaciones con las principales navieras del mundo, reforzando el papel del Puerto de Las Palmas como uno de los nodos estratégicos del turismo de cruceros en Europa y el Atlántico Medio.