La Feria Tricontinental de Artesanía cierra sus puertas en Tenerife con la asistencia de más de 55.000 personas

Feria tricontinental de artesanía - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Tricontinental de Artesanía ha concluido este lunes su octava edición después de diez días de actividades que se vieron interrumpidos este domingo a causa de la lluvia.

No obstante, su última jornada ha integrado los talleres, clases magistrales y actuaciones musicales que estaban previstos para el pasado domingo, consiguiendo que más de 10.000 personas se desplazaran hasta el Recinto Ferial de Tenerife.

Esta cifra hace que la asistencia acumulada sea de más de 55.000 visitantes, recoge una nota del Cabildo

Las actuaciones musicales, que comenzaron a las 13.00 horas con la intervención del solista Littus continuaron a las 17.30 joras con la intervención de La Parranda Chasnera.

El cierre de la feria estuvo precedido del gran espectáculo musical de Gaitas Pa' Vos, un homenaje a las gaitas venezolanas.

Bajo la dirección musical de Danny Martínez, estas propuestas hicieron que el aforo del escenario central del Recinto Ferial agotase todas las localidades.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, se mostró "agradecido" con el equipo de la feria, explicando que "se ha hecho posible que todas las actuaciones tuvieran lugar y que se haya cumplido con todos los talleres programados".

Medina recalcó que este año han preparado una propuesta "para toda la familia", añadiendo que "también se ha apostado por divulgar y dar a conocer al público asistente todos los oficios en vías de recuperación".

Precisamente en el apartado formativo, los talleres empezaron tras la apertura de puertas, teniendo lugar tres de manera simultánea desde las 11.15 horas.

En la sección internacional para adultos, la artesana portuguesa Sofía Colejo impartió un taller sobre la técnica de escamas de pescado, mientras que las docentes tinerfeñas María Candelaria Acosta y Francisca Afonso guiaron la elaboración de patrones de prendas de indumentaria tradicional.

A esa misma hora, las familias disfrutaron del taller de papel y cartón impartido por la artesana tinerfeña Maru Pacheco.

Las acciones de divulgación continuaron a las 16.00 horas con una clase magistral centrada en la confección de catrinas que corrió a cargo del mexicano Laureano Martínez.

Un cuarto de hora después, la artesana macedonia Katarina Doda dio comienzo a una sesión sobre la técnica de la filigrana, que coincidió con el artesano tinerfeño Antonio Rodríguez Ruiz y su taller de elaboración de empleitas con palma.

De forma simultánea, otros visitantes pudieron asistir a una sesión práctica de la técnica de cestería mexicana impartida por Javier Hernández.

Con esta jornada de cierre, el Cabildo de Tenerife da por finalizada la 8ª Feria Tricontinental de Artesanía y comienza a trabajar en una nueva edición, con Puerto Rico como país invitado en 2028.