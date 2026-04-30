Fernández recuerda que la participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos "es un mandato legal"

Archivo - La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha recordado que la participación de la Comunidad Autónoma en la gestión de sus ocho aeropuertos "es un mandato legal", ya que está recogido en el propio Estatuto de Autonomía.

En el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales, ha hecho especial hincapié en que afirmar lo contrario sería como decir que el Estatuto es un "papel mojado".

"Hablamos de una norma de rango orgánico, es nuestra carta magna como archipiélago, y el Artículo 161 es clarísimo al decir que la CCAA tendrá participación en sus principales aeropuertos y puertos de interés general, y los que no son de interés general", observó.

Fernández añadió que en los que sí son de interés general hay que desarrollar por parte del Estado una reglamentación donde se diga cómo va a consistir esa cogobernanza o esa participación. "Eso es lo que se tiene que hacer --incidió--. Es un mandato legal".

En este punto, resaltó que Canarias se ha visto "abocada" a solicitar la convocatoria de la Comisión Mixta porque el Estado "no estaba haciendo los deberes" ni cumpliendo con ese mandato legal.

"Y ahora en esta Comisión Mixta hay visos de ir avanzando hacia ese modelo y ver cuál es porque todavía no está definido cómo será el modelo de cogestión, y de desarrollar una normativa que lo dirima", apuntó.

Finalmente, frente a las opiniones de presidentes de empresas participadas que se oponen a la cogestión, Fernández expuso que la ley es taxativa. "Los responsables públicos tenemos la obligación de cumplir la ley", concluyó.