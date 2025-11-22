Fernando Clavijo presidirá el martes la reunión de trabajo de la Alianza STARS EU en la Universidad de La Laguna

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el rector de la ULL, Francisco García y la consejera de Universidades, Migdalia Machín, en la apertura del curso académico - ULL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna, una de las nueve instituciones europeas de educación superior que conforman La Alianza Estratégica para la Transición Regional (STARS EU), acogerá los 25 y 26 de noviembre la reunión de trabajo de esta iniciativa. La cita registrará la asistencia de unas 180 personas procedentes de los ocho centros foráneos, a quienes se sumará en las sesiones en torno a una veintena de participantes locales.

El acto inaugural, presidido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se celebrará el martes, a las 8:45 horas, en el Paraninfo, con la presencia del rector de la Universidad de La Laguna, Francisco J. García; la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, así como representantes de los diferentes paquetes de trabajo de este proyecto europeo, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.

Tras esta ceremonia, las sesiones de trabajo se desarrollarán durante las dos jornadas en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología.

En esta reunión, además, será la primera vez que coinciden siete de los nueve rectores de la alianza, por lo que se ha aprovechado la ocasión para que estos representantes institucionales mantengan un encuentro con la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, para presentarle personalmente las oportunidades para el desarrollo local que comporta la presencia en STARS EU.

Además, los rectores también aprovecharán su vista a Tenerife para firmar la Carta de Campus (Campus Charter), documento que recoge su compromiso conjunto con el desarrollo de un campus cohesionado, accesible e innovador que trascienda fronteras, que sea inclusivo, ecológico y digital.

SOBRE LA ALIANZA

Recuerda la Universidad que la STARS EU es una de las 73 alianzas que han logrado la designación como European University por parte de la Comisión Europea. Dichas agrupaciones reúnen a casi 650 instituciones académicas con el objetivo de dinamizar la educación superior europea fomentando para ello la movilidad de estudiantes y personal investigador y administrativo, la creación de titulaciones comunes, la colaboración en proyectos de investigación y la puesta en marcha de acciones de desarrollo local en las regiones de origen.

Los diferentes paquetes de trabajo del proyecto europeo que desarrolla la alianza desempeñan sus funciones de manera telemática durante todo el año, con viajes puntales de algunos de sus integrantes. Sin embargo, estos encuentros anuales presenciales suponen un impulso para "poner el común" las tareas cumplidas hasta la fecha con el objetivo de cumplir los requisitos fijados por la UE.