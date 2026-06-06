El festival Sonidos Líquidos cancela su edición de 2026 por rachas de viento de más de 75 kilómetros por hora

Archivo - El grupo Sanguijuelas del Guadiana durante una actuación - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

La organización del festival de música Sonidos Líquidos ha anunciado este sábado la cancelación de su edición de 2026 después de que se hayan superado en Lanzarote rachas de viento de más de 75 kilómetros por hora y de que las previsiones oficiales avancen un aumento de la velocidad del viento durante el resto de la jornada.

Así lo ha comunicado el festival en una nota oficial difundida este sábado desde La Geria, lugar donde se iba a celebrar esta tarde-noche el evento, en la que asegura que "se confirman las peores previsiones" y que, en las últimas horas, la situación "no ha mejorado, sino todo lo contrario".

La organización ha explicado que, tras valorar detenidamente la situación y en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad en la isla, se ha visto obligada a tomar "la decisión más dura" de sus 16 ediciones.

Sonidos Líquidos señala que ha puesto "por delante la seguridad" de todos los que iban a formar parte del festival: artistas, personal técnico, equipo humano y público. Además, la organización apunta que no se garantizaba poder disfrutar del festival "en las condiciones mínimamente adecuadas".

Sonidos Líquidos reconoce que se trata de una decisión "muy dura" y entiende que pueda generar inconvenientes, que lamenta "profundamente", por lo que ha pedido disculpas. En los próximos días irá informando sobre el proceso de devolución de entradas y tickets de guaguas. También ha agradecido la comprensión y colaboración tras esta cancelación.

THE MOLOTOV, SANGUIJUELAS Y ÁNGEL STANICH, EN EL CARTEL

El festival, que ya había vendido todas las entradas, presentaba cartel de más de diez horas de programación musical integrado por The Molotovs, Sanguijuelas del Guadiana, Rufus T. Firefly, Ángel Stanich, Nortec: Bostich + Fussible, Go Cactus, La 126, Good Franco y Dara Ortega.

Sonidos Líquidos había renovado su tercera estrella de A Greener Future y había recibido el Pied Piper Award a la Mejor Comunicación de Acciones de Sostenibilidad, además de reivindicarse como un modelo vinculado al paisaje, el vino y el producto local.