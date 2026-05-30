El festival Sonidos Líquidos reunirá conciertos, vino y paisaje volcánico en Lanzarote el próximo 6 de junio

Cartel de la edición del festival Sonidos Líquidos 2026, que se celebra en Lanzarote - Sonidos Líquidos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El festival Sonidos Líquidos celebrará el próximo 6 de junio su cita principal en Bodega La Geria, en Lanzarote, con todas las entradas agotadas y un cartel que reunirá a Ginebras, The Molotovs, Sanguijuelas del Guadiana, Ángel Stanich, Nortec: Bostich + Fussible, Go Cactus, La 126, Good Franco y la DJ grancanaria Dara Ortega.

Una de las características que hace único este festival en todo el mundo es que se celebra un entorno volcánico y vitivinícola en el que la música, el paisaje, el vino local y la gastronomía del territorio volverán a coincidir en una jornada de más de diez horas de programación musical.

La edición de 2026 llega con el aforo completo para su jornada central y con un 70% del público procedente de fuera de Lanzarote, según organización del festival. La previsión de aforo será similar a la de 2025, con menos de 2.700 accesos, pese a que existe espacio para ampliar la capacidad, con el objetivo de mantener la máxima de cuidar el territorio.

En el cartel del 6 de junio figuran Ginebras, uno de los nombres del pop nacional actual; The Molotovs, con un directo marcado por la actitud y las guitarras; Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos indie revelación de la temporada con una propuesta que mezcla raíz, psicodelia y carácter fronterizo; y el veterano Ángel Stanich, que se suma a la cita central de La Geria.

También actuarán Go Cactus, La 126 y Good Franco, banda emergente canaria ganadora del festival Sonora, además de la DJ grancanaria Dara Ortega. El cartel se completa con Nortec: Bostich + Fussible, dúo mexicano que celebra su 25 aniversario en esta edición.

PROGRAMACIÓN PREVIA EN LA SALA BUÑUEL

Antes de la jornada principal, Sonidos Líquidos desplegará una programación cultural en distintos espacios de la isla. El jueves 4 de junio, la Sala Buñuel del CIC El Almacén acogerá la proyección de 'Taxi Driver' con banda sonora en directo de Zabala, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Lanzarote.

El viernes 5 de junio, la programación continuará con la entrega de pulseras del festival, acompañada de una sesión DJ, además del concierto de Ángela González en la Sala Buñuel-El Almacén a las 20 horas.

Además, como novedad, el festival celebrará el próximo 28 de junio un evento especial en La Graciosa, donde Los Blody actuaron en Caleta del Sebo. Una cita que se desarrolló en colaboración con la Fundación Líneas Romero y el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote y Archipiélago Chinijo, coincidiendo con la Semana de los Geoparques Europeos e incorporará contenidos divulgativos sobre el territorio.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Sonidos Líquidos mantiene en esta edición su compromiso con la sostenibilidad y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con medidas orientadas a reducir el impacto ambiental y proteger el entorno de La Geria de Lanzarote.

La organización insiste en la importancia de acudir en guagua y recuerda que los billetes pueden adquirirse a través de la web oficial. La página del festival detalla servicios directos de ida y vuelta desde distintos puntos de la isla, así como lanzaderas desde el aparcamiento gratuito habilitado en Yaiza.

Además, se producirá un corte de carretera desde el cruce LZ-30 con LZ-501, en la zona de La Asomada, Conil y Tías, hasta el cruce LZ-30 con Uga, en la calle El Morro. La carretera de La Geria en el entorno del evento estará restringida al tráfico habitual, de forma que el acceso al festival solo será posible mediante el servicio oficial de guaguas o en taxi.

El festival ha renovado su tercera estrella de certificación de A Greener Future y ha recibido el Pied Piper Award a la Mejor Comunicación de Acciones de Sostenibilidad, otorgado en Londres.

UN MODELO VINCULADO AL PAISAJE, EL VINO Y EL PRODUCTO LOCAL

Durante la presentación del festival, su director, Neftalí Acosta, subrayó que Sonidos Líquidos nace de la búsqueda de "un equilibrio entre el respeto al territorio y el desarrollo de una oferta cultural de calidad". "Apostamos por poner en valor nuestro paisaje, nuestros vinos y nuestro producto local, desde un enfoque sostenible y respetuoso con el entorno", manifestó.

Acosta explicó también que el festival trabaja para atraer a un visitante con un perfil medio-alto, "que entiende y aprecia la singularidad de Lanzarote y contribuye a un modelo de desarrollo más consciente y equilibrado". "Los resultados de cada edición nos demuestran la consecución de estos objetivos", agregó.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que Sonidos Líquidos representa "el modelo de evento" que quieren para Lanzarote: "una propuesta cultural de calidad, vinculada al paisaje, al producto local y al respeto por nuestro territorio".

Betancort ha señalado que el festival ha sabido proyectar la imagen de la isla "más allá" de sus fronteras, generando "un importante retorno económico y turístico", y añadió que el hecho de que más del 70% del público venga de fuera demuestra la capacidad de Lanzarote para atraer visitantes a través de la cultura y de experiencias auténticas.

Por su parte, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, afirmó que el binomio de las marcas La Geria y Sonidos Líquidos es "un motor no solo en lo cultural y en lo promocional", sino que también ayuda económicamente al municipio y a la isla. "Impulsar eventos que sean viables y sostenibles ya no es una cuestión de imagen, sino una responsabilidad del gestor público", indicó.

El presidente del Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote, Jorge Rodríguez, defendió la creación de sinergias entre la música y el vino, una unión que, según apuntó, contribuye al posicionamiento del producto y de Lanzarote como destino.

IMPACTO ECONÓMICO DE 3 MILLONES DE EUROS

Por su parte, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, subrayó el apoyo de Turismo de Canarias a Sonidos Líquidos, al que definió como "un evento que ha sabido unir de forma ejemplar la música, la enogastronomía, el paisaje y la identidad de Lanzarote".

Igualmente, recordó que el festival alcanzó el pasado año un impacto económico de tres millones de euros.

Sonidos Líquidos está organizado por Arenao Producciones, con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, Turismo de Islas Canarias, SPEL-Turismo Lanzarote bajo su marca de producto Lanzarote Music Festivals, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Lanzarote y Lava Live Fest. Colaboran Grupo Chacón, Relaxia Resorts, Sonora, Lumar Mantenimiento y Tickety, y cuenta con financiación de la Unión Europea-NextGenerationEU.