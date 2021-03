La FET, "tremendamente inquieta" con la Consejería por el "grandísimo problema" con el transporte escolar en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), José Agustín Espino, ha afirmado que los transportistas están "tremendamente inquietos" con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por el "grandísimo problema" que hay con el transporte escolar, un asunto sobre el que, entendió, hay más palabras que voluntad por resolverlo.

Así lo apuntó en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el senador del CC, Fernando Clavijo, y el presidente del grupo parlamentario nacionalista canario, Pablo Rodríguez.

De esta manera, insistió en que hay un "grandísimo problema" con el transporte escolar donde un contrato que "teóricamente" empezó a funcionar el pasado verano "ha quedado nulo desde la Consejería por problemas internos".

"Nuestros empresarios no han podido facturar o, si han facturado no han podido cobrar porque el contrato no está vigente desde enero. Los transportistas --en toda su actividad, no sólo escolar-- han pasado de facturar el 100% a sólo un 25% --que es el transporte escolar--, lo que no da para tener las empresas pero esa pequeña cantidad nos ayuda con los bancos prestándonos dinero para sostener el tejido productivo y nuestras empresas", apuntó.

Por ello, mostró su sorpresa por el hecho de que el Gobierno de Canarias haya "obviado" este tema y no haya buscado una solución porque es "inviable" que puedan continuar como están. "Estamos a la espera de que la administración resuelva unos problemas que los han acarreado ellos", comentó.

"Me da la impresión de que no hay mucha voluntad de resolver el problema por muchas palabras que se digan. Los transportistas están trabajando y dando un servicio esencial pero estamos sin cobrar. Van a acabar con el tejido empresarial", concluyó.

CC: "CADA VEZ QUE EL PSOE COGE LA CONSEJERÍA EL PROBLEMA APARECE"

Mientras, el senador de CC, Fernando Clavijo, ha señalado que "este es un tema que cada vez que parece que el PSOE coge la Consejería de Educación es un problema que vuelve a aparecer".

"Las rutas escolares siempre son un elemento de dificultad a la hora de ponerse de acuerdo. Siempre hay problemas a la hora de la renovación y de los pagos", dijo.

Aquí, señaló que en la situación actual de crisis por la pandemia, los empresarios del sector están en una situación límite, ya que se han agravado "muchos problemas".

"No sólo el poder adaptar el transporte escolar a las medidas covid, que se ha hecho con éxito, sino que además se van a ver con la dificultad por falta de liquidez de poder afrontar las liquidaciones de la Seguridad Social o fiscales, lo que les impedirá poder acceder a las ayuda que parece que van a llegar, tarde, aunque parece que van a llegar", aseveró.

Clavijo recordó que se trata de un tejido empresarial "netamente canario" que genera empleo en las islas y que es un elemento "fundamental y básico" para la movilidad.

"Es un sector al que hay que prestarle mucha atención. Están siendo altamente responsables porque llevan tres meses sin cobrar. No tienen resuelto el tema y, sin embargo, siguen llevando a nuestros hijos al colegio, algo que es fundamental", concluyó.