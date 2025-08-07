El FiestoRon comienza este viernes en Arucas (Gran Canaria) y espera a más de 25.000 personas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FiestoRon 2025 comenzará este viernes, 8 de agosto, y espera que más de 25.000 personas se acerquen hasta su recinto, en el municipio de Arucas (Gran Canaria), para disfrutar durante los días 8 y 9 de agosto de la música.

En esta octava edición el cartel del FiestoRon combina bandas míticas, sonidos potentes y artistas que marcaron a toda una generación como Molotov, Barón Rojo, La Regadera, Tropa Do Carallo, Boikot, The Locos, La Guardia, Despistaos, Los Zigarros y Huecco, según ha informado la organización en nota de prensa.

Para vivir estas actuaciones la organización ha realizado una ampliación en la zona de escenario, así como una "importante" inversión en iluminación y sonido.

Por otro lado, resaltan que se ha mejorado las zonas de descanso y ampliación de la oferta gastronómica, así como los accesos. Asimismo en el marco de la movilidad, el casco histórico contará con una señalética especial para indicar dónde estarán ubicadas las paradas de guagua, taxis, servicios de emergencia, Punto Violeta, entre otros.

En este sentido, se ha suscrito un acuerdo con la compañía Global para la ampliación de servicios y traslados en guagua durante el festival (tanto de día como de noche). Por ello, desde la organización, recomiendan dejar el coche en casa y acudir al festival en transporte público.

El FiestoRon, apuntan, es de los "pocos festivales" en los que el público puede entrar y salir del recinto "cuantas veces quiera, de forma que se contribuya a desarrollar la actividad económica de la zona".

Además el evento, subrayan, sigue incidiendo en su fuerte compromiso con la sostenibilidad, apostando por medidas respetuosas con el medio ambiente. El FiestoRon cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.