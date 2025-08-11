Finaliza la alerta máxima por altas temperaturas en Canarias que pasa a alerta, pudiendo alcanzar los 38ºC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), ha dado por finalizada la alerta máxima por altas temperaturas en el archipiélago, si bien pasará a estar en alerta a partir de las 13.00 horas de este 11 de agosto, ya que podrían alcanzarse los 38ºC.

Esta decisión se adopta, según ha informado el Gobierno de Canarias, porque si bien el episodio de calor se mantiene, las temperaturas "han empezado a bajar y se prevé un descenso progresivo "en los próximos días.

De todos modos, señalan que es probable que las temperaturas máximas alcancen o superen los 34 o 38ºC. Los valores más altos se esperan en el interior, las medianías y las zonas altas, zonas donde las mínimas serán elevadas y se mantendrán las noches tropicales, con temperaturas mínimas de más 20ºC.