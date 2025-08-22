Finaliza la primera campaña del buque oceanográfico 'Odón de Buen' en Canarias tras doce días de navegación

Archivo - Finaliza la primera campaña de estudio del buque oceanográfico 'Odón de Buen' en las Islas Canarias - L.M.MATEOS-3MI GRUPO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña oceanográfica RAPROCAN2508, la primera realizada en aguas canarias a bordo del nuevo buque oceanográfico Odón de Buen del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), ha finalizado este jueves. Así, durante doce días de navegación ininterrumpida, un equipo científico multidisciplinar ha llevado a cabo trabajos de muestreo en 51 estaciones repartidas alrededor del archipiélago canario y en la región del afloramiento costero del noroeste africano.

La campaña forma parte del proyecto Radial Profunda de Canarias (RAPROCAN), parte del sistema de observación oceánica del IEO-CSIC. Su objetivo es evaluar los cambios en las condiciones oceanográficas de la demarcación marina canaria, en cumplimiento de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE), según ha señalado el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) en una nota.

"El desarrollo de esta campaña marca un hito importante en la operatividad del nuevo buque insignia del IEO-CSIC. Hemos podido comprobar su excelente comportamiento en condiciones reales de trabajo y estandarizar metodologías clave para futuras campañas de seguimiento ambiental", ha destacado Pedro Vélez Belchí, jefe de campaña e investigador del Centro Oceanográfico de Canarias.

Entre los objetivos abordados, destaca la caracterización de masas de agua como el agua central del Atlántico norte (NACW), las aguas antárticas intermedias (AAIW) o las aguas mediterráneas (MOW), así como el estudio de la corriente de Canarias y su papel en el transporte de masa, calor y nutrientes.

"Nuestros registros en Canarias nos indican que los primeros 600 metros del océano fluctúan en escalas de décadas, alcanzando en 2015 el máximo de la serie. Esta información apunta a que en 2050 el incremento de temperatura podría ser inferior a 1 ºC en la región, un calentamiento relativamente moderado frente a lo observado en otras zonas del planeta", ha señalado Pedro Vélez Belchí.

El personal científico también ha trabajado en la recogida de datos sobre zooplancton, ictioplancton, con especial atención a larvas de especies comerciales como sardina, anchoa y túnidos, y en la identificación de microorganismos marinos, análisis biogeoquímicos y el muestreo de microplásticos en superficie.

Además, se ha realizado el despliegue de dos boyas Argo y la recuperación de datos de fondeos acústicos de largo plazo, fundamentales para conocer la estructura térmica del océano.

SOBRE LA CAMPAÑA

En la campaña han participado más de 15 profesionales de los centros oceanográficos de Canarias, Vigo y Málaga del IEO-CSIC; personal técnico de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, así como personal en formación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta campaña, enmarcada en el proyecto ESMARES 3, está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la implementación del seguimiento de las Estrategias Marinas en España a través del IEO y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), dentro de la prioridad 4 para reforzar la gobernanza internacional de los océanos y hacer de los mares y los océanos medios protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.