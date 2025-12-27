Finalizada la situación de prealerta del PLATECA por riesgo de desprendimientos en Gran Canaria e islas occidentales - CECOES 112

Durante este episodio de meteorología adversa, puntualizan, se han contabilizado 215 desprendimientos en las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha finalizada, desde las 20:00 horas de este viernes, la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por riesgo de desprendimientos en Gran Canaria y las islas occidentales.

Una vez pasada la borrasca 'Emilia', el departamento regional da por finalizada la situación de prealerta del PLATECA, y que afectaba a La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.

Durante este episodio de meteorología adversa, puntualizan, se han contabilizado 215 desprendimientos, 3 en Fuerteventura, 135 en Gran Canaria, 12 en La Gomera, 11 en La Palma y 54 en Tenerife.