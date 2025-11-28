Finalizan las obras de mejora de la calle El Sol, en El Rosario (Tenerife), tras una inversión de 3,1 millones

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y el consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, en una visita a la calle El Sol - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, ha concluido las obras de mejora y rehabilitación de la calle El Sol, una actuación clave en el núcleo de La Esperanza.

La intervención ha contado con un presupuesto global de 3,1 millones de euros de los que aporta 800.000 euros el Ayuntamiento de El Rosario.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó en una nota que los trabajos han permitido ejecutar "una mejora integral de la vía, con su ensanchamiento; la habilitación de zonas peatonales; la reposición de muros de cerramiento de fincas; y la renovación de las instalaciones de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado".

Del mismo modo, Arteaga resaltó la importancia de las labores en una vía que soporta alta densidad de tráfico y es muy utilizada por los vecinos ya que conecta el núcleo de la Esperanza con Agua García conformando una travesía importante de la TF-226.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, valoró la finalización de la obra que supone una reivindicación de los vecinos desde hace más de 20 años.

"Esta obra no es lo que se ve, que también, sino sobre todo lo que está enterrado como la gran infraestructura de ingeniería, de colectores de saneamiento, de pluviales o de impulsión de agua al depósito de La Montañeta, que mejoran todos y cada uno de los servicios de la calle", concluyó el mandatario rosariero.

El proyecto ha tenido como objetivo reforzar la seguridad y mejorar la funcionalidad de una vía sometida a una alta densidad de tráfico, especialmente utilizada por conductores que se desplazan hacia Tacoronte.

La actuación ha incluido la reordenación integral del tramo urbano de la TF-226, mejoras en infraestructuras básicas, adecuación del trazado y pavimentos, así como la integración paisajística del entorno.

Los trabajos, que se han desarrollado en un área densamente poblada y con elevado tránsito, afrontaron algunas dificultades debido a episodios meteorológicos adversos.

Para garantizar la accesibilidad de vecinos y comercios, se aplicaron medidas específicas de coordinación, como rellenos provisionales de zanjas y ajustes temporales del vallado, especialmente en fines de semana y festivos.