La Fiscalía investiga una paliza a una menor en Santa Cruz de La Palma

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio a raíz de la paliza sufrida por una menor en Santa Cruz de La Palma a manos de al menos otras dos menores y que fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de las redes sociales, confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Los participantes en la agresión ya han sido identificados y en el vídeo se observa como la víctima está rodeada de varios menores y empieza una discusión en la que se escuchan insultos y después se incita a una de las participantes a iniciar la agresión --"dale, dale, dale...por la boca"--.

Así, en un momento dado, a la menor le tiran del pelo y después cae al suelo, momento en el que se observa como otras dos menores le dan violentas patadas y puñetazos mientras se oye como otra grita "toma, toma, toma".

La víctima apenas puede defenderse tapándose el rostro y ante la agresividad del ataque, uno de los jóvenes trata de intervenir para que cesen los golpes, pero sin éxito.

La agresión finaliza cuando escuchan que viene la Policía Nacional y los menores empiezan a disolverse.