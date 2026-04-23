Fiscalía solicita diez años de cárcel para un taxista por violar a una turista alemana en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de diez años de cárcel para un taxista por agredir sexualmente a una turista, de nacionalidad alemana, en Tenerife.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que la mujer cogió el taxi a las afueras de una discoteca con el fin de regresar a su domicilio, donde estaba pasando unos días de vacaciones con sus padres.

El acusado, que cuenta con antecedentes por violencia de género aunque no computables en la causa, arrancó el vehículo y durante el trayecto le dijo frases, con ánimo libidinoso, como "estás dulce".

Así, antes de llegar al domicilio, condujo hacia un lugar apartado, aparcó el vehículo y comenzó, sin su consentimiento, a realizarle tocamientos a la mujer mediante palabras y gestos.

Ante esa negativa, se bajó del vehículo y fue hacia la parte derecha del taxi donde se hallaba la mujer en el asiento del copiloto hasta que la tumbó en los dos asientos delanteros y la agredió sexualmente.

La mujer no reaccionó por temor ya que el hombre amenzaba con agredirla físicamente con el puño.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita también la prohibición de acercarse a la mujer a una distancia inferior a 300 metros o a comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años, diez años de libertad vigilada y una indemnización de 25.000 euros por daños morales.

El juicio arranca el próximo lunes a las 09.30 horas en la Audiencia Provincial.