El Foro HUB INTECH Tenerife reúne a 36 fabricantes tecnológicos y casi 300 empresas canarias

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la inauguración del Foro HUB INTECH Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Mencey acoge hasta este sábado el Foro HUB INTECH Tenerife que reúne a 36 fabricantes tecnológicos y casi 300 empresas canarias con el fin de situar a la isla en la vanguardia de la innovación tecnológica.

El acto inaugural estuvo presidido por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien subrayó el papel estratégico de este encuentro como "catalizador de oportunidades" en ámbitos como la inteligencia artificial, la transformación digital y las tecnologías inmersivas.

"Presentamos un HUB INTECH que no es solo un espacio físico, sino un punto de encuentro real entre el talento, la tecnología y la iniciativa empresarial. INTECH Tenerife se convierte en una plataforma estratégica para diversificar la economía insular, impulsar la competitividad de nuestras empresas y generar nuevas oportunidades de empleo cualificado", comentó.

Según la presidenta, "aquí se conectan emprendedores con inversores, universidades con empresas, y jóvenes talentos con los principales fabricantes tecnológicos del mundo, esa es la clave del desarrollo futuro de nuestra isla, tejer alianzas, compartir conocimiento y crear un entorno donde la innovación pueda crecer".

Dávila estuvo acompañada por el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez Dionis-Chinea, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez Díaz, la concejal de Tecnologías del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Purificación Dávila, y el CEO de Binary System, Orlando Bello.

La jornada comenzó con una destacada ponencia sobre 'Inteligencia Artificial' que abordó cómo esta tecnología está redefiniendo sectores clave y abriendo nuevas vías de crecimiento para el ecosistema empresarial.

A continuación, tuvo lugar el Foro Premium HUB INTECH Tenerife -Diario de Avisos, que reunió a expertos, empresarios y representantes institucionales en un diálogo centrado en el futuro de la economía digital.

El consejero de Innovación, Juan José Martínez, afirmó que "este HUB demuestra que Tenerife está preparada para liderar la transformación digital del archipiélago" dado que se apuesta por la inteligencia artificial, las tecnologías inmersivas, el emprendimiento y sectores de alto valor añadido que permitan competir en un mercado global.

"Nuestro compromiso es claro: convertir a Tenerife en una isla de oportunidades, de innovación y de talento. Un territorio donde nuestras empresas puedan crecer y donde nuestros jóvenes encuentren un futuro a la altura de su potencial", indicó.