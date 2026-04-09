El fuerte viento obliga al desvío de ocho vuelos en los aeropuertos de Canarias

Archivo - Paneles luminosos con rótulos de vuelos cancelados o retrasados en el aeropuerto de Fuerteventura (Canarias), horas después de que la compañía británica de viajes Thomas Cook anunciase su quiebra, a 23 de septiembre de 2019 - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento registrado en la jornada de este jueves en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura ha obligado al desvío de hasta ocho vuelos en los aeropuertos de Canarias, principalmente a Tenerife Sur.

Según informan fuentes de Aena, hasta las 14.00 horas en Fuerteventura se tuvieron que realizar cinco desvíos, entre ellos un vuelo con origen en Tenerife Norte y otro en Gran Canaria que tuvieron que regresar.

Además, tres aviones que despegaron de Sevilla, Madrid y Varsovia, respectivamente, fueron desviados hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur.

En cuanto a Gran Canaria, un vuelo con origen Gotemburgo que se dirigía a la isla tuvo que aterrizar finalmente en Tenerife Sur; y en Lanzarote dos vuelos que partieron de Londres Stansted y de Dublín fueron desviados también a Tenerife Sur.