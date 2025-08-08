Fuerteventura activa el PEIN por temperaturas máximas y suspende los eventos de pública concurrencia

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura ha activado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN), ante la declaración de situación de alerta por temperaturas máximas emitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que entrará en vigor, en fase de preemergencia desde las 00.00 horas de este sábado, 9 de agosto, hasta la finalización de la situación declarada.

La activación del PEIN implicará la ejecución de todas aquellas medidas necesarias para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad derivada de la situación de emergencia, según ha informado la institución insular en un comunicado, por lo que se suspenden todos los eventos de pública concurrencia y las actividades organizadas por el Cabildo de Fuerteventura en espacios abiertos o instalaciones que no reúnan las condiciones de climatización adecuadas.

Esta suspensión será en el periodo comprendido entre las 09.00 y las 21.00 horas, durante toda la vigencia de la activación del PEIN.

Además se movilizan los medios y recursos necesarios del Cabildo de Fuerteventura bajo la dirección de la Consejería de Seguridad y Emergencias, así como los sistemas de comunicación con el CECOES 1-1-2.

La Consejería insular de Seguridad y Emergencias agradece la colaboración ciudadana en la toma de las precauciones pertinentes, al tiempo que se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias que se pueden encontrar en la siguiente dirección: https://www.gobiernodecanarias.org/emergencias/alertas/Alert...