Fuerteventura cierra instalaciones y los campos de entrenamiento para perros durante la alerta por altas temperaturas

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 9 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura ha informado que, debido a la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN) ante la declaración de situación de alerta por temperaturas máximas, permanecerán cerradas las instalaciones de Castillo de Lara, Aula de la Naturaleza y Parque-merendero 'Casa de Felipito', dependientes del Cabildo, así como los campos de entrenamiento para perros de caza actualmente en funcionamiento.

Estas instalaciones, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa, estarán cerradas hasta la desactivación del plan, que se encuentra en fase de preemergencia desde las 00.00 horas de este sábado, 9 de agosto, y hasta la finalización de la situación de alerta máxima declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Todo ello porque se prevén posibles temperaturas superiores a entre 35 y 40 grados en zonas del interior de Fuerteventura.

Asimismo, hasta la desactivación del PEIN se suspenden también todos los eventos de pública concurrencia y las actividades organizadas por el Cabildo de Fuerteventura en espacios abiertos o en las instalaciones que no reúnan las condiciones de climatización adecuadas entre las 09.00 y las 21.00 horas, durante toda la vigencia de la activación del PEIN.

Desde la corporación insular se agradece la colaboración ciudadana en la toma de las precauciones pertinentes y se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias: https://www.gobiernodecanarias.org/emergencias/alertas/Alert...