Fuerteventura mantiene activado el PEIN por la borrasca Emilia, que deja rachas de 90 km/h y casi 40 mm de lluvias

La borrasca 'Emilia' en Canarias

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 14 (EUROPA PRESS)

El Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de Fuerteventura (PEIN) se mantiene activado por la borrasca Emilia, que si bien "pierde intensidad" en la isla, se pide "no bajar la guardia" porque la lluvia y el viento podrían haber afectado a infraestructuras.

Todo ello después de que durante este sábado, 13 de diciembre, la borrasca Emilia dejara en Fuerteventura rachas de viento de 90 km/h en puntos como el muelle de Corralejo, precipitaciones de casi 40 mm en La Oliva o un descenso de las temperaturas que situaron los termómetros en los 10°C en Betancuria, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Así, se expone que si bien la borrasca Emilia "pierde intensidad" en Fuerteventura, "no hay que bajar la guardia" porque las infraestructuras pueden haber sufrido daños por el viento y el agua.

Por ello, desde el Cabildo de Fuerteventura se pide mantener la prudencia y seguir las indicaciones de las autoridades. Actualmente están suspendidos todos los eventos de pública concurrencia, medida que afecta a las actividades organizadas por la institución insular y las instalaciones dependientes del mismo, afectando así a museos, instalaciones deportivas y a toda la programación dirigida al público en general, durante el periodo de vigencia del PEIN.