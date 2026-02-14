La Fundación Canaria Pequeño Valiente urge a las autoridades a contratar más personal para los paliativos a domicilio

Acto organizado por la Fundación Canaria Pequeño Valiente en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR FUNDACIÓN CANARIA PEQUEÑO VALIENTE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canaria Pequeño Valiente, entidad sin ánimo de lucro que apoya a los menores con cáncer y sus familias, ha urgido a las autoridades a contratar más personal para los cuidados paliativos a domicilio.

Así se puso este sábado de manifiesto durante una conmemoración que se ha celebrado en la Plaza de Santa de Las Palmas de Gran Canaria por el Día Internacional del Cáncer Infantil 2026 que contó con talleres y actividades para los pequeños y sus familiares.

Por su parte, Pequeño Valiente ha resaltado en un comunicado que el objetivo de la cita, desarrollada bajo el lema 'Cuidar en casa es un derecho: Por unos Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio', ha sido dar visibilidad a esta enfermedad y concienciar sobre las necesidades de los niños y adolescentes, además de su entorno.

En este sentido, un familiar de uno de los menores afectados procedió a la lectura de un manifiesto que incide en que estos cuidados "no son solo para el final de la vida".

"Deben empezar desde el diagnóstico y acompañar al menor y a su familia durante todo el proceso de la enfermedad para aliviar el dolor físico, emocional y social, y ofrecer apoyo respetando la dignidad, los tiempos y las necesidades de cada niño y su familia", añade el documento.

De igual modo, la entidad ha señalado que el lugar en el que se reciben los cuidados es "fundamental" y cuando se escoge el domicilio se precisa de un equipo de profesionales coordinados y "disponibles las 24 horas del día, todos los días del año".

Aquí ha hecho especial hincapié en que "la enfermedad no entiende de horarios, y las familias necesitan saber que nunca están solas. Tener apoyo profesional en todo momento aporta seguridad, tranquilidad y acompañamiento".

"LOS PALIATIVOS A DOMICILIO SON EXTREMADAMENTE PUNTUALES"

El presidente de Pequeño Valiente, José Juan Jérez, ha recordado que en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria hay oficialmente una Unidad de Cuidados Paliativos desde noviembre de 2019 pero que hoy, seis años después, la siguen conformando "únicamente" una pediatra y una enfermera, lo que hace que los cuidados paliativos a domicilio sean "extremadamente puntuales".

Por ello, entendió que para poder ofrecer atención domiciliaria este equipo necesita al menos otro pediatra, una psicóloga y una trabajadora social especialistas y exclusivos para la Unidad.

"Es una evidencia que todo paciente paliativo pediátrico oncológico necesita estar en su casa y ser atendido a domicilio en momentos puntuales, al igual que a los pacientes crónicos, pero actualmente los recursos no son suficientes para poder cubrir a los pacientes en el hospital y a domicilio", apuntó.

Ante esta situación, Pequeño Valiente ha aprovechado el Día Internacional del Cáncer Infantil para pedir apoyo y reivindicar la contratación del personal correspondiente para que el servicio de paliativos en asistencia domiciliaria "sea una realidad desde este año".

La conmemoración del Día Internacional en la capital grancanaria contó con la presencia de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón; el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Afonso el Jaber; el viceconsejero de Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso; la concejala de Deportes y Juventud de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor; y el director general de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud, Francisco Javier Rodríguez.