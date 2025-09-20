El futuro plan rector de uso y gestión del Teide prohibirá el acceso con vehículos privados por tramos horarios

Archivo - Acceso de un parque natural desde el Observatorio de El Teide, a 24 de agosto de 2023, en Tenerife, Islas Canarias (España). - Germán Maymo - Europa Press - Archivo

El documento se someterá a un debate el próximo 29 de septiembre en el Patronato

El futuro plan de uso y gestión del Parque Nacional del Teide prevé la prohibición de acceso en vehículos privados en determinados tramos horarios, cuando corresponderá entrar al espacio natural protegido en guaguas.

Este documento se debatirá el próximo día 29 de septiembre en el Patronato del Parque Nacional del Teide. Se trata de un plan en el que Gobierno de Canarias y Cabildo trabajan desde hace "más de un año y medio", debido a que se estaba en "desacuerdo" con la hoja de ruta del periodo anterior, en concreto en la época de José Antonio Valbuena como consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

"El documento es un avance respecto de aquel que impedía en todos los sentidos el acceso al Teide y el disfrute del Parque Nacional", ha señalado el vicepresidente segundo José Miguel Ruano en declaraciones ofrecidas a los medios, en donde advierte que las limitaciones al vehículo privado no se establecen como si fuera "un veto": "Habrá franjas en donde toda la movilidad se desarrollará sobre guaguas y otras en las que no serás así".

El documento, describe Ruano, establece un plan de movilidad insular sostenible con determinaciones de carácter "transitorio" y otras que quedarán derivadas al futuro plan que establezca el Cabildo tinerfeño.

Además, en este nuevo plan de uso y gestión del Parque se respetarán usos tradicionales como la apicultura, con algunas condiciones, y se establecerán mejoras en actividades como el ciclismo en pistas.

"El avance es notorio", resalta Ruano, quien recuerda que su aprobación corresponderá al Gobierno de Canarias, cuestión que previsiblemente podría abordar antes de diciembre.