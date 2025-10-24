El Gobierno acusa a Canarias de retrasar el traslado de menores migrantes: "Nos mandaron los expedientes de madrugada"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante el seminario 'África: inversión en talento y desarrollo’, en la sede de la CEOE, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha afeado al Ejecutivo canario de Fernando Clavijo que se queje de retrasos en relación al traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, cuando, a su juicio, son ellos los que "ocasionan los retrasos" por enviar los expedientes de madrugada.

En concreto, Clavijo ha denunciado el "abandono" al que el Gobierno "ha sometido a Canarias" después de la decisión del Tribunal Supremo (TS) que acordaba requerir al Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a cumplir el auto que dictó en marzo, en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

Según han precisado a Europa Press fuentes gubernamentales, el Ejecutivo central pidió este mismo jueves a Canarias los expedientes para poder hacer las derivaciones y se les avisó "hace días" de que había 140 plazas vacantes.

De hecho, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha recordado este viernes que hace dos semanas Canarias dijo que iban a remitir 350 expedientes, y finalmente han mandado esos expedientes en la madrugada del jueves al viernes.

"¿Por qué tardan?", se han preguntado fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que insisten en acusar al Gobierno de Fernando Clavijo de ocasionar los retrasos cuando ellos mismos se quejan de retrasos.