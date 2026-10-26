El Gobierno afea el "silencio" del Estado cuando disponía de "informes" que advertían del repunte migratorio

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha afeado este lunes el "silencio y la descoordinación" del Gobierno central ante el repunte migratorio que padecen las islas. El Ejecutivo regional sostiene que el Gobierno central contaba con "informes", al menos "desde el mes de julio", que avanzaban el "repunte migratorio" que padecería Canarias y sobre el que "no informaron" a las islas.

"Trasladamos nuestra enorme preocupación por el repunte migratorio que se está produciendo en Canarias, y la desidia con la que este asunto está siendo abordado por parte del Gobierno de España. Los datos se imponen. En lo que llevamos de octubre, han llegado a nuestras costas 3.899 migrantes, un 240% más que los mismos 25 días del año anterior", ha destacado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras los asuntos acordados en Consejo de Gobierno.

"¿Y qué está haciendo el Estado ante esta realidad? La verdad es que no lo sabemos", ha deslizado Alfonso, que ha recordado la solicitud del Gobierno regional, trasladada por la consejera Nieves Lady Barreto y formulada "hasta en tres ocasiones", para que el Ministerio de Interior convoque una Junta de Seguridad Canarias-Estado que pueda material una coordinación administrativa.

"Ahora mismo --ha proseguido Cabello--, El Hierro, que cuenta con 11.000 habitantes, ha recibido 1.535 migrantes en una sola semana. Es insostenible. Se han vuelto que tener a articular aperturas de urgencias de centros para menores. La entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo, y la descordinación en torno al mismo por parte Estado, ha ido ralentizando todos los procedimientos".

Ha advertido Cabello la "sensación" del Gobierno de Canarias de que el Estado, además, habría conocido, "al menos desde julio" y a través de "determinados informes de inteligencia", el incremento del flujo migratorio que ahora se padece en las islas ante la "presión" en el entorno de Ceuta y Marruecos. "Y no lo trasladó al Gobierno canario para poder dimensionar una respuesta", ha agregado.

El portavoz del Gobierno ha recordado que, además, el presidente Fernando Clavijo le ha enviado una carta también al presidente Pedro Sánchez, solicitándole que ponga el foco sobre este repunte migratorio en Canarias, convocando, entre otras peticiones, y de forma "inmediata", la Junta de Seguridad Canarias-Estado para evaluar las previsiones de llegadas y coordinar una respuesta.

El objetivo, ha señalado, pasa por aprobar un plan extraordinario de emergencias en Canarias para los próximos meses, "con más medios de rescate, vigilancia y acogida, y que también refuerce los recursos de Salvamento Marítimo, la vigilancia y la respuesta sanitaria", especialmente en las islas más afectadas como son el Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

El portavoz del Ejecutivo regional ha incidido, además, en lo "tensionada" que está la situación sanitaria en El Hierro. "Cada vez que se produce una llegada, en función del tiempo medio que han pasado en alta mar, necesitan una primera valoración y una primera respuesta médica. Insistio, El Hierro tiene 11.000 habitantes, y en una semana han llegado 1.535 migrantes, por lo tanto, claro que está tensionada la situación sanitaria en la isla. Es una situación de capacidad".

"Lo que tenemos por parte del Gobierno del Estado es silencio y descoordinación. No sabemos absolutamente nada de los ritmos y los tiempos en los que se están produciendo las desviaciones (de migrantes)", ha lamentado Cabello.