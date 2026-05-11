Consejo.- El Gobierno aprueba 6,8 millones para la ampliación y reforma del Centro de Salud de Tacoronte (Tenerife) - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la inversión de 6.856.996 euros por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para finalizar las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Tacoronte, en la isla de Tenerife.

La contratación de las obras permitirá reanudar el proyecto de ampliación que habría quedado paralizado en la legislatura anterior, así como reformar las instalaciones del centro de salud, que cuenta con más de treinta años de antigüedad, según ha precisado el Ejecutivo regional en una nota.

La ejecución de los trabajos se realizará en tres fases que se iniciarán con la terminación de la edificación actualmente en estructura.

La ampliación del centro se inició en 2019, con un plazo de ejecución de 700 días y un presupuesto de 2.885.636,45 euros, sin IGIC. Las obras se vieron afectadas, por una primera paralización, por la crisis sanitaria de la COVID y luego por dificultades en la ejecución, que derivaron en la resolución del contrato y la redacción de un nuevo proyecto de finalización de la obra, que comprende además la reforma de las instalaciones.

Con la autorización del gasto realizada hoy por el Ejecutivo regional, la Dirección General de Recursos Económicos del SCS estaría en disposición de iniciar la contratación del proyecto.

REFORMA Y NUEVOS ESPACIOS

La obra de ampliación permitirá dotar al centro de nuevos espacios pasando de los 2.739,70 metros cuadrados actuales a una superficie de 3.003,69 metros cuadrados.

El proyecto afectará a los tres niveles de los que dispone el edificio y permitirá disponer de nuevos espacios para los accesos, vestíbulo y zona de atención al paciente, el área de sala de espera, observación y consultas de pediatría, zona de lactancia, la zona de consultas y sala de espera de Medicina Familiar y Comunitaria, y consulta bucodental, y la zona de Urgencias, sala de espera, sala de RCP, control y accesos a Urgencias.

También se habilitarán nuevos espacios para almacén, accesos a terraza y zonas para grupos electrógenos, cuatros de electricidad y aseos.

SERVICIOS PRESTADOS

El Centro de Salud de Tacoronte presta servicios de Atención Primaria en la Zona Básica de Salud Tacoronte-El Sauzal, con 32.242 usuarios con Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), de los que 19.683 están adscritos al Centro de Salud de Tacoronte y, el resto, a consultorios de El Sauzal, Ravelo, Agua García y San Juan Perales.

En las actuales instalaciones se prestan los servicios de medicina de familia, enfermería, pediatría, fisioterapia, retinografía ambulatoria, ecografía clínica, espirometría, trabajo social, matrona, enfermería de enlace y unidad de salud bucodental.