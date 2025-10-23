Gobierno asegura que cumplirá el auto del Supremo y pide a Canarias los expedientes para trasladar a menores migrantes

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que cumplirá "en tiempo y forma" el nuevo auto del Tribunal Supremo en relación con el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península. Si bien, ha pedido al gobierno del archipiélago los expedientes para poder hacer las derivaciones.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones después de que este jueves el Tribunal Supremo haya acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo.

En él, le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

Desde Migraciones, han precisado que el auto --que todavía no ha sido recibido oficialmente por la Secretaría de Estado-- responde a una reclamación del Gobierno de Canarias, sobre la que el Ejecutivo central "no ha tenido oportunidad de alegar y/o responder".

"Este Gobierno trabaja para dar respuesta a esos autos y garantiza que se cumplirán en tiempo y forma", afirman. En este sentido, también recuerdan que el Ministerio ha adoptado medidas urgentes para reforzar la atención a menores migrantes, entre ellas la declaración de emergencia por 40 millones de euros y la apertura de nuevos centros en la Península para acoger a niños procedentes de Canarias.

Además, apuntan que se ha integrado en el Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) a los jóvenes que ya han alcanzado la mayoría de edad.

HAN SIDO TRASLADADOS 350

Hasta la fecha, explican que el Ejecutivo ha trasladado a 350 menores desde centros gestionados por el Gobierno de Canarias a recursos disponibles en la Península.

No obstante, advierten de que actualmente existen 135 plazas disponibles en distintos recursos peninsulares que no pueden ocuparse porque el Gobierno canario "no ha remitido las autorizaciones de los menores", un trámite necesario dado que el Ejecutivo autonómico ejerce la tutela legal de los niños. De hecho, subrayan que la semana pasada quedaron "varias plazas" sin poder cubrirse, por este motivo.

Finalmente, recalcan que el martes 14 de octubre en el comité interadministrativo se reclamó la remisión, por parte del Gobierno de Canarias, de expedientes de los menores para poder continuar con los traslados y derivaciones.

Mientras, afirman que este martes el Ejecutivo canario aseguró que iba a enviar un total de 350 expedientes relativos a otros tantos menores acogidos en sus centros, "extremos que a día de hoy no se ha producido".